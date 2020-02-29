Пришлось вызывать саперов: екатеринбуржец решил порыбачить и нашел в реке гранату

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:51:48+03:00

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Житель Екатеринбурга хотел порыбачить на реке Патрушихе, а, в итоге, обнаружил гранату. О находке сразу же сообщили в полицию, и уже через некоторое время на место приехали сотрудники ОВД и создали зону безопасности, которая работала до тех пор, пока гранату не забрали.

- Чтобы это сделать, сотрудникам МВД пришлось прибегнуть к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и специалистов саперного отделения ОМОН региональной Росгвардии, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Учитывая, что найденный предмет представлял из себя покрытую толстым слоем ржавчины болванку, определить, представляет ли она опасность, было невозможно.

Как добавил Валерий Горелых, чтобы не подвергать никого опасности в этой ситуации, гранату вывезли в безопасное место в район деревни Большое Седельниково, где и уничтожили. А чуть позже установили личность того, что нашел опасный предмет - им оказался местный житель, рыбак, который год назад купил рыболовный магнит и накануне Масленицы решил его испытать.

ИСТОЧНИК KP.RU