Со скоростью 150 км/ч: уральцы на Harley-Davidson промчались по льду Байкала и стали рекордсменами России

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:20:00+03:00

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Уральцы Евгений Арбузов и Виталий Тимошеко на модифицированном Harley-Davidson Sportster 1200 сегодня стали рекордсменами России. Они промчались на скорости в 150,58 км/ч по льду Байкала в рамках ежегодного фестиваля скорости «Байкальская миля» и попали в Книгу рекордов страны.

- Срочная новость! Парни доказали, что нам просто нет равных! - поделились событием в официальном сообществе Harley-Davidson. - Сертификат Книги рекордов России подтверждает, что наш Harley-Davidson Sportster 1200 развил наибольшую для мотоцикла с коляской скорость на льду.

Фото: Harley-Davidson Ekaterinburg

Чтобы создать подходящий транспорт, мастера создали готовый мотоцикл, который способен ездить по льду, взяв за основу летний вариант колясочного Harley-Davidson.

Фото: Harley-Davidson Ekaterinburg

ИСТОЧНИК KP.RU