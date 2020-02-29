Со скоростью 150 км/ч: уральцы на Harley-Davidson промчались по льду Байкала и стали рекордсменами России
Уральцы Евгений Арбузов и Виталий Тимошеко на модифицированном Harley-Davidson Sportster 1200 сегодня стали рекордсменами России. Они промчались на скорости в 150,58 км/ч по льду Байкала в рамках ежегодного фестиваля скорости «Байкальская миля» и попали в Книгу рекордов страны.
- Срочная новость! Парни доказали, что нам просто нет равных! - поделились событием в официальном сообществе Harley-Davidson. - Сертификат Книги рекордов России подтверждает, что наш Harley-Davidson Sportster 1200 развил наибольшую для мотоцикла с коляской скорость на льду.
Фото: Harley-Davidson Ekaterinburg
Чтобы создать подходящий транспорт, мастера создали готовый мотоцикл, который способен ездить по льду, взяв за основу летний вариант колясочного Harley-Davidson.
Фото: Harley-Davidson Ekaterinburg
ИСТОЧНИК KP.RU