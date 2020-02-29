2020-02-29T16:33:58+03:00
Спорт

«Уралочка» обыграла в тяжелейшем матче «Сахалин»

Итоговый счет - 3:2
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уралочки"Фото: пресс-служба "Уралочки"
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Сегодня прошло еще одно важное спортивное мероприятие - четвертьфиниальный гостевой матч волейболисток «Уралочки» с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. Екатеринбурженки проигрывали по сетам 0:2, допустили очень много ошибок, но смогли отыграть матч-бол, сравнять счет по партиям и вытащить игру.

- Поединок длился почти 2,5 часа, проходил в не самое удобное время для нашего клуба, но «Уралочка» все-таки смогла выстоять и победила, - поделились в пресс-службе сборной.

Матч начался с фееричной игры в защите обеих команд. Волейболистки доставали очень сложные мячи, розыгрыши затягивались. Екатеринбурженкам было совсем непросто - переполненный зал гнал «Сахалин» вперед. Этот сет сборная упустила. На начало второго сборная снова допускает много ошибок и проигрывает.

В начале третьей партии «Уралочка», кажется, собралась и резко догнала «Сахалин», выиграв этот сет. Четвертый проходит также уверенно. Соперники догоняют, но уральской сборной удается все-таки вырваться вперед благодаря Ксении Парубец - именно она приносит два важнейших заключительных очка.

- Решающая пятая партия начинается в тяжелой борьбе. Аилама, Парубец и Анисова классно играют в атаке, но уйти в отрыв никак не получается, - рассказали в пресс-службе клуба. - Но затем «Уралочка» выигрывает семь мячей подряд - прекрасно работает блок, а Парубец идеально атакует.

В итоге, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбурженок. Ответный матч с «Сахалином» пройдет уже в Екатеринбурге 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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