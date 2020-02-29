2020-02-29T16:19:57+03:00
Спорт

Не смогли продержаться три минуты: «Урал» сыграл с ЦСКА «вничью», упустив из рук победу

Итоговый счет встречи - 1:1
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прошел матч 20-го тура РПЛ. Для прибывших в гости футболистов «Урала» это стала первая игра после длительной зимней паузы. И сразу им достался не самый легкий соперник - московский ЦСКА.

В современной истории РПЛ футболисты «Урала» только два раза сумели не проиграть москвичам. В последний раз им удалось сыграть вничью только в 1996 году. И вот сегодня наступил третий такой раз - игра завершилась со счетом 1:1. Екатеринбуржцам не хватило всего три минуты, чтобы довести дело до исторической победы.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

- Уральцы повели в счете в середине второго тайма после классного гола в исполнении Бикфалви, но под занавес встречи Марио Фернандес сумел сравнять счет, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Тем не менее, екатеринбуржцы увозят домой одно очко, впервые за долгое время не проиграв в гостях «армейцам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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