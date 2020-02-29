2020-02-29T15:48:20+03:00
Происшествия

Решил разобрать на металл и продать: свердловские полицейские поймали воришку «Газели»

Мужчина был пьян, когда продумывал свой план
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Режа поступило заявление от местного жителя о том, что какой-то неизвестный похитил припаркованную у его дома «Газель». Стоила машина 130 тысяч рублей. О том, кто это мог быть, мужчина не имел понятия. На место выехала следственно-оперативная группа, и уже через пару дней воришку удалось поймать.

Им оказался местный житель 27 лет, которого ранее уже судили за кражу и дачу взятки. В 2013 году его отправили на пять лет в тюрьму, откуда он вернулся уже в 2018 году.

- Он пояснил, что вечером распивал алкоголь у себя дома и решил поехать в гости к другу, но там ему никто не открыл. Тогда он вышел на улицу и увидел «Газель». Он решил украсть ее, чтобы затем разобрать по частям и сдать на металл, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Он подошел к машине ближе, дернул за ручку - оказалось, она была открыта. Так что ему не составило труда завести ее и угнать к себе домой. Разбирать «Газель» он начал уже на следующее утро. И тогда его нашли полицейские.

Молодого человека доставили в полицию, где он написал явку с повинной. На него завели уголовное дело по статье «Кража». До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Максимальный срок, который теперь ему грозит - до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со скоростью 150 км/ч: уральцы на Harley-Davidson промчались по льду Байкала и стали рекордсменами России
«Уралочка» обыграла в тяжелейшем матче «Сахалин»
Не смогли продержаться три минуты: «Урал» сыграл с ЦСКА «вничью», упустив из рук победу
Решил разобрать на металл и продать: свердловские полицейские поймали воришку «Газели»
Дом Севастьянова в Екатеринбурге превратился в Эрмитаж ради нового фильма Федорченко
«У него от старости крыша поехала»: хозяин-живодер из Екатеринбурга, который выкинул из окна своего пса, рассказал, зачем это сделал
Команду соперника «Урала» на 20-м туре РПЛ возглавляет Овчинников
Для волков настоящий деликатес: на Урале выросло число лосей и кабанов
Ушел утром в школу и пропал: на Урале полиция третьи сутки ищет подростка во всем черном
Свердловский Минздрав поучаствует в программе, которая позволит детям с СМА бесплатно получать новое лекарство
На Белоярской АЭС Свердловской области останавливают третий энергоблок
Уехала на автобусе в больницу: в Екатеринбурге разыскивают 81-летнюю бабушку
«Может принадлежать кисти Рубенса»: знаменитую картину из уральского музея отправили на экспертизу
Спасли 69 человек: в центре Екатеринбурга в многоэтажке вспыхнули счетчики
«Союз болельщиков Урала» написал открытое письмо к губернатору из-за контракта «Уральских авиалиний» со «Спартаком»
Три уральских города получат деньги на благоустройство из федерального бюджета
Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит 460 миллионов, чтобы обновить составы
«Решил отомстил ей»: стали известны подробности о хозяине-живодере в Екатеринбурге, выбросившем собаку из окна многоэтажки
ДиДюЛя выступит в Екатеринбурге с 70-ю оркестрантами
«Такого я еще не испытывала»: студентка из Екатеринбурга стала участницей седьмого сезона «Холостяка»
ВИЗ-Сталь организовала спартакиаду для ветеранов Екатеринбурга, посвященную юбилею Великой Победы
Перенос парковки, оркестровая яма и зал-транформер: в Екатеринбурге презентовали обновленный проект Свердловской филармонии
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрёстке улиц Тенистой и Соболева
Жителей Екатеринбурга напугал слив подозрительной жидкости в Городской пруд
«Девчонки скрасят ваш досуг!»: жительницы уральского поселка заманивают к себе молодых врачей