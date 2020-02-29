Решил разобрать на металл и продать: свердловские полицейские поймали воришку «Газели»

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:48:20+03:00

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В дежурную часть полиции Режа поступило заявление от местного жителя о том, что какой-то неизвестный похитил припаркованную у его дома «Газель». Стоила машина 130 тысяч рублей. О том, кто это мог быть, мужчина не имел понятия. На место выехала следственно-оперативная группа, и уже через пару дней воришку удалось поймать.

Им оказался местный житель 27 лет, которого ранее уже судили за кражу и дачу взятки. В 2013 году его отправили на пять лет в тюрьму, откуда он вернулся уже в 2018 году.

- Он пояснил, что вечером распивал алкоголь у себя дома и решил поехать в гости к другу, но там ему никто не открыл. Тогда он вышел на улицу и увидел «Газель». Он решил украсть ее, чтобы затем разобрать по частям и сдать на металл, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Он подошел к машине ближе, дернул за ручку - оказалось, она была открыта. Так что ему не составило труда завести ее и угнать к себе домой. Разбирать «Газель» он начал уже на следующее утро. И тогда его нашли полицейские.

Молодого человека доставили в полицию, где он написал явку с повинной. На него завели уголовное дело по статье «Кража». До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Максимальный срок, который теперь ему грозит - до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU