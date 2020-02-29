Дом Севастьянова в Екатеринбурге превратился в Эрмитаж ради нового фильма Федорченко

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:06:53+03:00

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В Екатеринбурге проходят съемки нового фильма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале», который рассказывает об истории становления взаимоотношений Северного Кавказа и России в период 1813-1913 годов. Специально для съемок режиссер выбрал Дом Севастьянова в Екатеринбурге в качестве Эрмитажа.

- Этот объект мы выбрали потому, что он наиболее подходит под локацию «Эрмитаж». Здесь мы снимаем и его, и Царское село. Очень хочется закончить уже в этом году, и я надеюсь, что это удастся сделать, - рассказал сам Федорченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763755" frameborder="0"></iframe> Кадры со съемок нового фильма Алексея Федорченко в Екатеринбурге.Видео: сообщество "Свердловская область" в Facebook

Эксклюзивные кадры со съемок фильма появились в сообществе «Свердловская область» в Facebook. Все сцены построены на реальных событиях, даже речь персонажей взята из исторических научных источников. Планируется, что премьера фильма состоится в 2021 году.

Сценарий фильма - это научно-художественное исследование целого ряда исторических фактов, представленных в виде 60 коротких новелл. Их героями будут известные кавказские и российские личности того времени: Имам Гази-Магомед и Александр Пушкин, знаменитый суфийский учитель шейх Кунт-Хаджи и Михаил Лермонтов, имам Шамиль и Лев Толстой.

ИСТОЧНИК KP.RU