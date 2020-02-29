Команду соперника «Урала» на 20-м туре РПЛ возглавляет Овчинников

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:34:09+03:00

Его назначили врио главного тренера после дисквалификации того в декабре прошлого года

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Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ФК «Урал»проведет свой первый матч после длительной зимней паузы в чемпионате РПЛ в 20-м туре. Соперником «шмелей» стал ЦСКА. На сегодняшний день екатеринбуржцы занимают девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 очка, а в багаже соперников - на 10 баллов больше и четвертое место в списке.

- ЦСКА - один из самых неудобных соперников для нашей команды. В современной истории РПЛ футболисты «Урала» только два раза сумели не проиграть москвичам, - объяснили в пресс-службе клуба.

Тем не менее, к сегодняшнему дню беспроигрышная серия «Урала» составляет четыре матча. А вот у команды соперников сегодня крупные изменения - на этой игре временно исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Овчинников. Об этом рассказали в пресс-службе ЦСКА.

Все дело в том, что в декабре прошлого года его главный тренер, Виктор Гончаренко, был дисквалифицирован на три игры за нецензурные высказывания в адрес главного арбитра Василия Казарцева. Инцидент произошел после окончания матча 19-го тура РПЛ между «армейцами» и Краснодаром.

ИСТОЧНИК KP.RU