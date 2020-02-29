Для волков настоящий деликатес: на Урале выросло число лосей и кабанов

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:45:07+03:00

Численность копытных в этом году стала рекордной за последние 10 лет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Количество копытных в этом году стало рекордным за последние 10 лет

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В Свердловской области зафиксировали рекордную за последние 10 лет численность копытных животных: лосей, косуль и кабанов. Поэтому охотоведы вынуждены отбивать их у изголодавшихся волков и других хищников, которые приходят на Урал как «в хорошую столовую».

По данным зимнего учета диких животных, который провели специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области, в лесах на сегодняшний день насчитывается больше 44,5 тысяч лосей, 45,5 тысяч косуль и больше 15 тысяч кабанов.

- Для того, чтобы кабаны и косули не мигрировали, а оставались на территории области, в охотничьих угодьях их обеспечивают подкормкой в хороших объемах, - отметил директор департамента Александр Кузнецов. - Искать дополнительных корм им нет никакой необходимости, они никуда с нашей территории не уходят.

Помимо этого специалисты департамента внимательно следят за числом волков, для которых упитанные, здоровые, дикие кабаны и косули являются настоящим деликатесом.

ИСТОЧНИК KP.RU