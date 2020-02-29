Ушел утром в школу и пропал: на Урале полиция третьи сутки ищет подростка во всем черном
Полицейские Краснотурьинска,что в Свердловской области, уже третьи сутки разыскивают 15-летнего Владимира Витальевича Девальд. Подросток пропал еще утром 26 февраля, когда отправился в школу №5. Он проходил мимо территории социально-реабилитационного центра имени Гагарина. С тех о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные и короткие волосы, темные глаза.
В день пропажи был одет в ветровку светло-серого цвета, черные штаны, черную кофту с капюшоном, черные кроссовки.
С собой у него был черный рюкзак с учебниками.
Если вы вдруг видели где-то Владимира или знаете, где он может быть, сообщите в полицию Краснотурьинска по телефонам: 8 (34383) 3-34-330, 3-40-79.
ИСТОЧНИК KP.RU