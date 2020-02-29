2020-02-29T12:04:41+03:00
Общество

Ушел утром в школу и пропал: на Урале полиция третьи сутки ищет подростка во всем черном

15-летний Владимир проходил мимо территории социально-реабилитационного центра Краснотурьинска, после чего перестал выходить на связь
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Полицейские Краснотурьинска,что в Свердловской области, уже третьи сутки разыскивают 15-летнего Владимира Витальевича Девальд. Подросток пропал еще утром 26 февраля, когда отправился в школу №5. Он проходил мимо территории социально-реабилитационного центра имени Гагарина. С тех о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные и короткие волосы, темные глаза.

В день пропажи был одет в ветровку светло-серого цвета, черные штаны, черную кофту с капюшоном, черные кроссовки.

С собой у него был черный рюкзак с учебниками.

Если вы вдруг видели где-то Владимира или знаете, где он может быть, сообщите в полицию Краснотурьинска по телефонам: 8 (34383) 3-34-330, 3-40-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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