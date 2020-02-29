29 Февр. 2020 2020-02-29T11:39:08+03:00

Свердловский Минздрав поучаствует в программе, которая позволит детям с СМА бесплатно получать новое лекарство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Свердловский Минздрав прорабатывает возможность участия в программе тестирования нового швейцарского препарата «Рисдиплам» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом рассказала замминистра Елена Чадова.

- В Свердловской области дети со СМА при наличии клинических показаний обеспечиваются респираторным медоборудованием - аппаратами для искусственной вентиляции легких, аспираторами, концентраторами кислорода, пульсоксиметрами и так далее, - уточнили в региональном департаменте информполитики. - Дети находятся под сопровождением специалистов отделения выездной патронажной паллиативной медпомощи.

Помимо этого, на Урале обучают семьи уходу за детьми с такими редкими заболеваниями: элементам массажа и суставной, дыхательной гимнастике, а также работе со специальным медоборудованием в домашних условиях. С каждой семьей обязательно работают клинические психологи и соцработники.

- Практика ведения пациентов со СМА на Среднем Урале полностью соответствует стратегии сопровождения семей, воспитывающих детей с нервно-мышечными заболеваниями, международной ассоциации SMA-TREAT-NMD, - добавили в департаменте информполитики.

Самая громкая история ребенка с таким заболеванием - счастливая история маленькой Ани Новожиловой с Урала, которой потребовалось самое дорогое лекарство в мире. Оно стоило порядка 160 миллионов рублей. Родители девочки обратились за помощью ко всем своим знакомым и даже губернатору области. За месяц неравнодушным людям удалось собрать на укол для девочки 41 миллион рублей. Остальную сумму полностью (а это 120 миллионов) закрыл российский олигарх Владимир Лисин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужно самое дорогое в мире лекарство: звезды шоу-бизнеса объединились, чтобы спасти умирающую малютку из Екатеринбурга. У Ани Новожиловой редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Нужный препарат стоит 163 миллиона рублей (подробнее)

«Спросили, почему мы сами собираем деньги на лекарство, а не государство»: родителей Ани Новожиловой, которые ищут на лечение дочери 160 миллионов, вызвали к следователям. Новожиловым пришлось доказать, что получать деньги за счет государства они не могут (подробнее)

«Наша мечта сбылась»: российский олигарх полностью закрыл сбор Ани Новожиловой, чье лекарство стоило 160 миллионов. Больше ста миллионов девочке с СМА пожертвовал Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU