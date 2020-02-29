2020-02-29T11:39:08+03:00
Общество

Свердловский Минздрав поучаствует в программе, которая позволит детям с СМА бесплатно получать новое лекарство

Препарат «Рисдиплам» разработали в Швейцарии
Мария Трапезникова
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Свердловский Минздрав поучаствует в программе, которая позволит детям с СМА бесплатно получать новое лекарствоСвердловский Минздрав поучаствует в программе, которая позволит детям с СМА бесплатно получать новое лекарствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский Минздрав прорабатывает возможность участия в программе тестирования нового швейцарского препарата «Рисдиплам» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом рассказала замминистра Елена Чадова.

- В Свердловской области дети со СМА при наличии клинических показаний обеспечиваются респираторным медоборудованием - аппаратами для искусственной вентиляции легких, аспираторами, концентраторами кислорода, пульсоксиметрами и так далее, - уточнили в региональном департаменте информполитики. - Дети находятся под сопровождением специалистов отделения выездной патронажной паллиативной медпомощи.

Помимо этого, на Урале обучают семьи уходу за детьми с такими редкими заболеваниями: элементам массажа и суставной, дыхательной гимнастике, а также работе со специальным медоборудованием в домашних условиях. С каждой семьей обязательно работают клинические психологи и соцработники.

- Практика ведения пациентов со СМА на Среднем Урале полностью соответствует стратегии сопровождения семей, воспитывающих детей с нервно-мышечными заболеваниями, международной ассоциации SMA-TREAT-NMD, - добавили в департаменте информполитики.

Самая громкая история ребенка с таким заболеванием - счастливая история маленькой Ани Новожиловой с Урала, которой потребовалось самое дорогое лекарство в мире. Оно стоило порядка 160 миллионов рублей. Родители девочки обратились за помощью ко всем своим знакомым и даже губернатору области. За месяц неравнодушным людям удалось собрать на укол для девочки 41 миллион рублей. Остальную сумму полностью (а это 120 миллионов) закрыл российский олигарх Владимир Лисин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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