2020-02-29T11:07:05+03:00
Общество

На Белоярской АЭС Свердловской области останавливают третий энергоблок

Там пройдут плановые работы по перегрузке топлива и техобслуживанию
Мария Трапезникова
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На Белоярской АЭС Свердловской области останавливают третий энергоблокНа Белоярской АЭС Свердловской области останавливают третий энергоблокФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Белоярской АЭС, что в Свердловской области, решили приостановить работу третьего энергоблока. Со 2 марта его отключат от сети для проведения «плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования».

- Для проведения планово-предупредительных ремонтов энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах останавливают два раза в год, - рассказал замглавного инженера Белоярской АЭС по ремонту Михаил Росляков. - За это время специалисты проводят замену в ректоре порядка 25% тепловыделяющих сборок с топливом, а также регламентные работы, позволяющие обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования.

Вместе с тем, переживать не стоит: энергоблок №4 все также продолжает работу на номинальном уровне мощности, в соответствии с диспетчерским графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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