2020-02-29T07:31:07+03:00
Происшествия

Спасли 69 человек: в центре Екатеринбурга в многоэтажке вспыхнули счетчики

К счастью, все жильцы остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в центре Екатеринбурга произошел сильный пожар на улице Луначарского. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 23:21, на место сразу выдвинулось восемь бригад из 33 спасателей.

- Произошло возгорание электросчетчика на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из-за сильного задымления в подъезде и квартирах, спасателям пришлось в экстренном порядке по лестничным маршам эвакуировать 69 человек, включая 15 детей. 12-ти из них надели маски «Самоспасатель». Как рассказали в МЧС, к счастью, никто из них не пострадал. А с огнем удалось справиться уже через 25 минут. пожарные провели поэтажную проверку всех квартир, проветрили от едких запахов гари и вернули всех жильцов по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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