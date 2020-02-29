Спасли 69 человек: в центре Екатеринбурга в многоэтажке вспыхнули счетчики
Минувшей ночью в центре Екатеринбурга произошел сильный пожар на улице Луначарского. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 23:21, на место сразу выдвинулось восемь бригад из 33 спасателей.
- Произошло возгорание электросчетчика на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Из-за сильного задымления в подъезде и квартирах, спасателям пришлось в экстренном порядке по лестничным маршам эвакуировать 69 человек, включая 15 детей. 12-ти из них надели маски «Самоспасатель». Как рассказали в МЧС, к счастью, никто из них не пострадал. А с огнем удалось справиться уже через 25 минут. пожарные провели поэтажную проверку всех квартир, проветрили от едких запахов гари и вернули всех жильцов по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU