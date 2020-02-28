28 Февр. 2020 2020-02-28T20:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

«Союз болельщиков Урала» написал открытое письмо к губернатору из-за контракта «Уральских авиалиний» со «Спартаком». Вчера крупная уральская авиакомпания стала официальным перевозчиком московского футбольного клуба. Кроме того «Уральские авиалинии» заключили со «Спартаком» спонсорский контракт и выплатят клубу 170 миллионов рублей.

Уральских болельщиков возмутило, что спонсорская поддержка оказывается клубу никак не относящемуся к нашему региону, когда в ней нуждаются многие спортивные команды свердловской области – например, ФК «Урал».

Публикуем текст письма.

Мы – спортивные болельщики, представляющие Екатеринбург и Свердловскую область в футболе, хоккее, баскетболе и других видах спорта. Нас объединяет любовь к своему региону, патриотизм и желание видеть родные команды на ведущих ролях в стране.

Нас тревожит информация, которую СМИ распространили 27 февраля, о заключении спонсорского контракта между екатеринбургской авиакомпанией «Уральские Авиалинии» и футбольным клубом «Спартак" (Москва).

Для нас эта информация оказалась неожиданной и неприятной. Зачем одной из крупных и узнаваемых компаний Свердловской области поддерживать клуб, не имеющий к нашему уральскому региону никакого отношения, в то время как многие спортивные команды Свердловской области в не меньшей степени нуждаются в поддержке?

Наш «Урал» является одной из самых низкобюджетных команд Премьер-Лиги, но при этом показывает достойную игру и ежегодно претендует на победу в Кубке страны, трибуны нашего стадиона, благодаря совместной работе Клуба и активных сообществ болельщиков заполняются всё более активно!

Волейбольная «Уралочка» никак не может вернуть себе золотые медали чемпионата, хотя когда-то ее слава гремела далеко за пределами России.

Баскетбольный «Урал» из-за финансовых сложностей много лет выступает не в самой сильной отечественной лиге; а волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» давно перестал быть одной из сильнейших команд страны.

Мы понимаем и то, что в "Спартаке" нет абсолютно никаких проблем с бюджетом – это одна из самых богатых команд России. Почему местный бизнес, меценаты и спонсоры уходят из региона?

Удивляет, что в той ситуации, когда огромные деньги «крутятся» в Москве и в московском спорте, и региональным клубам все сложнее бороться со столичными командами в финансовом и игровом плане, крупная уральская компания выбирает объектом своей поддержки богатый столичный клуб, а не одну из команд, защищающих честь родного региона.

Мы понимаем, что есть определенные законы рынка и допускаем наличие у компании своих интересов, но боимся, что данный случай станет началом неправильной, на наш взгляд, тенденции – причем, не только в спорте. Если мы хотим развивать свой регион – родную область, родной город, родной район – то мы должны опираться в первую очередь на местные проекты, поддерживать их, и своим примером делать более привлекательными, а не вкладывать большие ресурсы в развитие посторонних организаций.

Евгений Владимирович, считаем, что в Ваших силах повлиять на эту ситуацию и остановить эту неприятную для региона тенденцию. Уверены, в Ваших силах сделать так, чтобы этот случай оказался единичным.

Наша организация давно подтвердила свои цели и задачи. За свои 8 лет существования мы подтвердили свою верность и решительность отстаивать свои цели и задачи.

Считаем свои долгом поставить вопрос о сложившейся ситуации. Если и дальше так пойдёт, то региональный бизнес уйдёт из спорта и все достижения канут в лету.

С уважением, Некоммерческое партнёрство Союз Болельщиков Урала, сочувствующие и многочисленная армия спортивных болельщиков Свердловской области.

В ФК «Урал» рассказали «КП-Екатеринбург», что в целом поддерживают позицию болельщиков и считают, что в первую очередь надо работать над привлекательностью нашего региона и наших компаний.

- Если брать пример Урала, то нам действительно тяжелее с каждым годом соперничать с такими клубами как Спартак, где играют, к примеру, игроки уровня чемпиона мира (Шюррле). Но, тем не менее, прямо сейчас, именно мы, несмотря на колоссальную разницу в бюджете, идем выше в турнирной таблице Премьер-Лиге, и два раза за последние три года были в финале Кубка России, чего Спартаку тому же, к примеру, не удавалось, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU