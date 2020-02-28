28 Февр. 2020 2020-02-28T19:24:23+03:00

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Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит 460 миллионов, чтобы обновить составы. В залог банку предприятие отдаст главное здание на Володарского, 3 и восемь вагонов метро. Общая стоимость залогового имущества составляет 380 миллионов рублей. Конкурсную документацию разместили на сайте госзакупок. Директор метрополитена рассказал «КП-Екатеринбург» для чего нужны деньги.

- Деньги необходимы для оплаты модернизации четырех составов. Два из них получили в начале февраля с Метровагонмаша и они уже курсируют на линии. Еще два состава сейчас находятся в Питере на модернизации, их мы получим и запустим в апреле, - рассказал директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

По данным техзадания, размещенного на сайте госзакупок, кредит должен быть погашен до начала 2028 года.

Напомним, недавно мы писали о том, что метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров. Несмотря на это, доходы метрополитена выросли. В том числе из-за повышения стоимости поездки до 32 рублей и отмене льгот для учащихся и единого проездного с фиксированным количеством поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU