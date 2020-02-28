Перенос парковки, оркестровая яма и зал-транформер: в Екатеринбурге презентовали обновленный проект Свердловской филармонии

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:13:04+03:00

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В Екатеринбурге презентовали обновленный проект Свердловской филармонии. Авторы доработали концепцию нового зала с учетом пожеланий музыкантов и горожан. Так, например архитекторы перенесли паркинг с угла улиц Первомайской и Карла Либкнехта. Парковку решено сделать на двух уровнях под землей, чтобы сохранить зеленую зону возле филармонии.

- В самом зале появится оркестровая яма. Такое предложение, напомним, озвучил прославленный дирижер Валерий Гергиев во время презентации концепции зала филармонии на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Оркестровая яма будет иметь возможность для трансформации, чтобы здесь можно было организовывать концертные исполнения вокальных произведений, - рассказали в департаменте информационной политики.

Фото: Департамент информационной политики

Также архитекторы решили добавить в проект зал-транформер. В нем будут проходить концерты, танцевальные представления, современные шоу, мастер-классы и репетиции. В новом комплексе он будет третьим.

Также более детально проработали помещения для сотрудников филармонии. Кроме того в концепции выполнено детальное зонирование концертного зала, проработаны логистика и навигация.

Архитекторы отметили, что главные идеи концепции нового зала старались реализовать так, чтобы сохранить историческое наследие части Екатеринбурга, где будет построена филармония.

Фото: Департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU