28 Февр. 2020 2020-02-28T16:11:16+03:00

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Жителей Екатеринбурга напугал слив подозрительной жидкости в Городской пруд. Екатеринбуржцы заметили машину, сливающую жидкость, возле Макаровского моста. Оказалось, что она принадлежит ЕМУП «Водоканал».

Аварийная машина сливала воду, которая из реки попадает в резервуарФото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие, которые находились на Городском пруду, поспешили успокоить горожан и рассказали, что они сливают воду, которая из реки попадает в резервуар, где находятся коммуникации, и никаких химикатов там нет.

Комментарий от пресс-службы ЕМУП «Водоканал» оперативно получить не удалось.

Рабочие, которые сливали жидкость, рассказали, что она безопаснаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU