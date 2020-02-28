Жителей Екатеринбурга напугал слив подозрительной жидкости в Городской пруд
Жителей Екатеринбурга напугал слив подозрительной жидкости в Городской пруд. Екатеринбуржцы заметили машину, сливающую жидкость, возле Макаровского моста. Оказалось, что она принадлежит ЕМУП «Водоканал».
Аварийная машина сливала воду, которая из реки попадает в резервуарФото: Алексей БУЛАТОВ
Рабочие, которые находились на Городском пруду, поспешили успокоить горожан и рассказали, что они сливают воду, которая из реки попадает в резервуар, где находятся коммуникации, и никаких химикатов там нет.
Комментарий от пресс-службы ЕМУП «Водоканал» оперативно получить не удалось.
Рабочие, которые сливали жидкость, рассказали, что она безопаснаФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU