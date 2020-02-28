Все заболели: в Екатеринбурге закрыли отделение почты из-за нехватки сотрудников
В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, местные жители штурмуют отделение «Почты России». А все из-за того, что вот уже несколько дней не могут получить посылки и отправить письма. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального отделения, филиал на Уралмаше временно закрыли из-за болезни сотрудников и нехватки персонала.
- Временное закрытие было вызвано уходом сразу нескольких сотрудников на больничный. Работа доставочных участков и адресная доставка почты клиентам отделения осуществляется в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе.
На дверях для местных жителей повесили объявление, что отделение возобновит свою работу уже 2 марта. А пока что отправить письма и получить посылки можно в соседнем пункте – по адресу Индустрии, 26А.
- Обновление информации о работе отделений в системе, которой оперирует колл-центр, может происходить с небольшой задержкой, - добавили в пресс-службе. – Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU