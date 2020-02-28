2020-02-28T15:04:13+03:00
Общество

Екатеринбуржцев зовут в кино на «Невидимую жизнь Эвридики»

Уже 4 марта в Екатеринбурге пройдет премьерный показ картины
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Фото: Русский РепортажФото: Русский Репортаж
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В преддверии 8 марта в Екатеринбурге состоится премьерный показ «Невидимой жизнь Эвридики» - красочной мелодрамы, которая завоевала главный приз программы «Особый взгляд» на Каннском фестивале, а также вошла в лонг-лист премии «Оскар».

Рио де Жанейро, 50-е годы. Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о жизни в Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, Гида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи.

- Мне захотелось поработать с жанром мелодрамы как с радикальным художественным приемом, добавить элементы социальной драмы, создать трагическое произведение с красивым визуальным рядом, одновременно пышное и суровое, - отметил режиссер картины Карим Айнуз. – Я представлял картину, не боящуюся показаться сентиментальной, полную чувственности, музыки, драмы, слез. Это что-то большее, чем сама жизнь – история, сердце которой бьется благодаря дорогим мне героиням: Гиде и Эвридике.

4 марта в 19:30 в кинотеатре «Киномакс 3D- Мегаполис» картину представит и обсудит кинокритик Александр Подборнов. Билеты на премьерный показ можно купить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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