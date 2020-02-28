Полиция Екатеринбурга поймала парня, который грабил аптеки и таскал женщин за волосы

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:32:29+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в серийном нападении на офисы микрозаймов и аптеки. Первое сообщение о нем поступило в конце октября – испуганная женщина рассказала полицейским, что к ней в офис зашел неизвестный и, схватив ее за волосы, потребовал деньги. Женщина сделала, что просили – отдала грабителю больше 10 тысяч рублей.

- Буквально через 2,5 часа аналогичное сообщение поступило из пункта микрозаймов в другом районе города. Все точно также: неизвестный схватил девушку за волосы и потребовал деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Еще через 2,5 часа от его рук пострадал фармацевт аптеки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763518" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге задержали серийного грабителя аптек и центров микрозаймов.Видео: пресс-группе УМВД по Екатеринбургу

Задержать налетчика удалось буквально на следующий день – его доставили в дежурную часть. Грабителем оказался 25-летний житель Омска, ранее уже судимый за аналогичное преступление. В Екатеринбург он приехал из колонии год назад и работал курьером.

- В дальнейшем полицейские установили его причастность к еще 15 нападениям. Преступления совершались с конца июля 2019 года в различных районах города, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. – Сумма каждый раз варьировалась, но не превышала 15 тысяч.

Общая сумма ущерба составила больше 120 тысяч рублей. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Грабеж» и уже направили в Кировский районный суд. Максимальный срок, который ему теперь грозит, - до семи лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU