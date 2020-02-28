2020-02-28T13:54:26+03:00
Общество

«Уничтожить»: в 70 цветах, которые прилетели в Екатеринбург в преддверии 8 марта, обнаружили опасного жучка

Всего за день было проверено больше 850 тысяч растений
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Екатеринбург в преддверии Международного женского дня самолетом доставили 300 тонн цветов из 25 стран мира: тюльпанов, роз, гербер, астромелий, а также сиреней и ранункулосов. Но перед тем, как попасть на прилавки, все растения, каждый цветок по отдельности, был досмотрен специалистами Россельхознадзора и таможенниками Кольцово на наличие маленького вредителя-жучка, который запрещен на территории России.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего за сегодняшний день было досмотрено больше 850 тысяч цветов из Италии, Эквадора, Нидерландов, Кении и Испании.

- В срезах розы из Кении в количестве 300 штук и в срезах альстермерии, тоже из Кении, в количестве 70 штук был обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. – Эти цветы подлежат уничтожению.

Западный цветочный трипс – это крошечный жучок, который может нанести вред только растениям, фруктам и овощам. Люди при контакте с ним остаются в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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