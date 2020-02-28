2020-02-28T13:01:15+03:00
Общество

«Поговорили о Чечне, стройке и юбилее группы»: Шахрин из «Чайф» заглянул в гости к Борису Корчевникову

Выпуск записывали заранее, в перерывах между туром
Мария Трапезникова
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Фото: "Чайф" в InstagramФото: "Чайф" в Instagram
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Лидер знаменитой уральской группы «Чайф» Владимир Шахрин в перерыве между концертами тура, приуроченного к 35-летию со дня выхода первого альбома, оказался в Москве и заглянул в гости к ведущему Борису Корчевникову на передачу «Судьба человека». Как рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь «Чайфов» Марина Залогина, выпуск был снят заранее – анонс к нему появится ближе к 20 марта.

- Говорили о юбилее группы, о том, как вообще все это начинали. О том, как семья с рок-н-роллом соединяется – бывает ли вообще так в жизни или нет, - рассказала Марина. – Много говорили о родителях Владимира, о его поездке в Чечню, про стройку при МЖК, на которой он работал в Екатеринбурге.

Фото: "Чайф" в Instagram

Фото: "Чайф" в Instagram

Главная «фишка» Корчевникова – приносить на эфир предметы, которые так или иначе связаны с творчеством или жизнью его гостя. На встречу с лидером «Чайф» ведущий принес всем хорошо знакомые атрибуты: полбатона, бутылку кефира, кофеварку «Бодрость», старинные музыкальные кассеты группы и пластинку «Не беда».

Фото: "Чайф" в Instagram

Фото: "Чайф" в Instagram

Кстати, в честь 35-летия группы «Чайфы» выпустили новый альбом под названием «Слова на бумаге», обложку к которому нарисовал уральский художник Александр Коротич. А в начале января этого года группа выпустила очень неординарный клип на песню «Хэллоуин»: с BDSM-сценой, балетом, маленькими собачками и «уральским Дедом Морозом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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