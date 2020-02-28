Изобретения металлургов ЕВРАЗ НТМК принесли 300 миллионов рублей эффекта за пять лет

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:51:39+03:00

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В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в 1,5 раза благодаря инструменту «Фабрика идей», внедренному в каждом цехе в рамках проекта БСЕ-Трансформации. В 2019 году сотрудники комбината внесли 1300 рацпредложений, подали 14 заявок на изобретения, получили два патента на способ маркировки бандажей и современную систему аспирации на доменной печи № 7.

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК 30 действующих патентов. Работники комбината активно занимаются научной деятельностью: участвуют в научно-технических конференциях, учатся в аспирантуре, защищают диссертации.

«Научная деятельность металлургов позволяет поддерживать конкурентоспособность предприятия. Внедрение новых технологий, создание принципиально новых агрегатов повышает эффективность работы комбината. Активная научная деятельность говорит о том, что предприятие идет в ногу со временем», - подчеркнул технический директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.