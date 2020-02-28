2020-02-28T12:37:29+03:00
Общество

На старинном чердаке «Эрмитаж-Урала» откроют комнату с военной обстановкой

Именно на мансарде музея в годы войны хранили вывезенные из блокадного Ленинграда коллекции
Мария Трапезникова
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На старинном чердаке «Эрмитаж-Урала» откроют комнату с военной обстановкойНа старинном чердаке «Эрмитаж-Урала» откроют комнату с военной обстановкойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков вместе с журналистами прогулялся по строящемуся музею «Эрмитаж-Урал», который располагается на пешеходной улице Вайнера. Строители за несколько месяцев с нуля возвели здание фондохранилища.

- Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Там же планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч.

Именно на мансарде музея в годы войны хранили вывезенные из блокадного Ленинграда коллекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно на мансарде музея в годы войны хранили вывезенные из блокадного Ленинграда коллекцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Объект должны сдать к концу апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объект должны сдать к концу апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого строители отреставрировали здание музея ИЗО, которому уже больше 100 лет. Именно в этом доме расположится основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа». А на исторической мансарде архитекторы решили устроить мемориальную комнату, обставленную как во время войны. Потому что именно на чердаке музея в 40-е годы хранились коллекции, вывезенные из Ленинграда.

- Культурно-просветительский центр будет оборудован современными системами отопления и кондиционирования воздуха для поддержания особого микроклимата, необходимого для бережного хранения объектов искусства, - добавили в мэрии.

Торжественное открытие назначено на ноябрь этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественное открытие назначено на ноябрь этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ

По плану, уже в конце апреля строители должны сдать оба объекта. А торжественное открытие центра назначено на ноябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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