На старинном чердаке «Эрмитаж-Урала» откроют комнату с военной обстановкой
Сегодня начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков вместе с журналистами прогулялся по строящемуся музею «Эрмитаж-Урал», который располагается на пешеходной улице Вайнера. Строители за несколько месяцев с нуля возвели здание фондохранилища.
- Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Там же планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч.
Именно на мансарде музея в годы войны хранили вывезенные из блокадного Ленинграда коллекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Объект должны сдать к концу апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Помимо этого строители отреставрировали здание музея ИЗО, которому уже больше 100 лет. Именно в этом доме расположится основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа». А на исторической мансарде архитекторы решили устроить мемориальную комнату, обставленную как во время войны. Потому что именно на чердаке музея в 40-е годы хранились коллекции, вывезенные из Ленинграда.
- Культурно-просветительский центр будет оборудован современными системами отопления и кондиционирования воздуха для поддержания особого микроклимата, необходимого для бережного хранения объектов искусства, - добавили в мэрии.
Торжественное открытие назначено на ноябрь этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
По плану, уже в конце апреля строители должны сдать оба объекта. А торжественное открытие центра назначено на ноябрь этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU