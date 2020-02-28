В Екатеринбурге за миллиард рублей построят Дворец дзюдо к Универсиаде-2023

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:22:41+03:00

Здание будет выдержано в японском стиле и вместит в себя больше 2,5 тысяч зрителей

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Управление капитального строительства Свердловской области ищет подрядчика, который построит в Екатеринбурге Дворец дзюдо к Универсиаде-2023. Документация уже появилась на портале госзакупок. Дел у рабочих будет очень много – и заплатят за них больше миллиарда рублей из регионального бюджета.

Согласно документам, к 1 июня этого года должны быть закончены работы над проектной документацией. А полностью завершить строительство нужно будет «в течение 33 месяцев с момента заключения контракта». Площадь здания – 15,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже Дворца должен разместиться паркинг и входная группа. На втором – соревновательный и тренировочный залы, а также раздевалки и тренерские комнаты. На третьем – тренажерный зал и вход на трибуны.

Трибуны, кстати, рассчитаны на 1 631 зрителя в стационарном отсеке и 880 – в раздвижном. Фасад здания будет выдержан в японском стиле – с ториями и фонтаном на входе и парком позади.

ИСТОЧНИК KP.RU