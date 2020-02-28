Уральские следователи завели дело после пропажи подростка на школьной дискотеке

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:03:27+03:00

Печеркин Антон пропал накануне Нового года, желая поехать на электричке в Екатеринбург

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В поселке Новоалексеевское, который находится под Первоуральском в Свердловской области, накануне Нового года, 29 декабря, пропал 18-летний Печеркин Антон Николаевич. Последний раз его видели на школьной дискотеке. С тех пор о нем не было никаких вестей, и следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

- 27 декабря прошлого года Антон ушел с дискотеке около 19:00, намереваясь уехать в Екатеринбург на электропоезде (с отправлением в 21:37). С тех пор его местонахождение неизвестно, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Особые приметы: в левом ухе серьга наподобие крестика, с левой стороны побрита бровь полоской, на правой руке темное кольцо.

Приметы: темно-русые волосы, темно-коричневые глаза.

На момент пропажи был одет в черную тонкую курточку, темную толстовку с капюшоном, черные джинсы, темно-синие кеды.

С собой был iPhone 5S в металлическом корпусе.

Если вы вдруг где-то видели Антона или знаете, как он исчез, следователи просят позвонить по телефонам: 8 (3439) 62-89-44, 8 (3439) 64-82-21 или по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU