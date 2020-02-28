Tele2 приглашает пройти маршрут с дополненной реальностью в Екатеринбургском музее ИЗО

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:55:59+03:00

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Мобильный оператор Tele2 открывает секреты экспонатов из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств с помощью дополненной реальности. Более 1000 человек уже совершили прогулку по маршруту и испытали на себе, как современные технологии и скоростной мобильный интернет позволяют оставаться на связи с искусством.

Проект Tele2 «На связи с искусством» – это современный формат посещения музея, в рамках которого самые актуальные технологии и скоростной мобильный интернет позволяют по-новому взглянуть на классические музейные экспозиции.

Маршрут с дополненной реальностью – это новая механика в рамках проекта. Он включает в себя Каслинский чугунный павильон и девять картин из собрания русского искусства. Картины Малевича и Кандинского, Ларионова и Бехтеева раскрывают свои секреты гостям музея. Истории, которые раньше можно было услышать только с экскурсоводом, сегодня экспонаты музея рассказывают сами благодаря современным технологиям.

Дополненную реальность можно активировать, установив на свой смартфон приложение ARGIN или воспользовавшись бесплатным смартфоном от Tele2. Смартфон с приложением – это возможность самому, без гида пройти всю экспозицию и получить о ней максимум информации. Воспользовавшись технологией, гости музея могут протестировать скорость мобильного интернета.

Фото: предоставлено Tele2

Евгения Ждакаева, куратор проекта «На связи с искусством», старший специалист по маркетингу екатеринбургского филиала Tele2:

«Дополненная реальность – это трендовая механика во многих сферах. Она позволяет буквально дополнить реальность расширенными сведениями и информацией, представленной в очень удобном и наглядном формате. Самые известные российские и зарубежные музеи развивают эту тему, и очень здорово, что Екатеринбург следит за трендами. С точки зрения музея каждая активация помогает гостям получить больше от визита – больше информации, которую проще услышать и увидеть, более глубокое погружение в искусство, историю создания экспонатов, историю авторов. На сегодняшний день смартфоны для многих из нас стали привычной и даже неотъемлемой частью жизни, поэтому ни у кого не вызовет трудностей установить приложение и навести камеру на картину».

Проект «На связи с искусством» в музее ИЗО действует на постоянной основе. Абоненты Tele2 могут бесплатно посещать музей каждое воскресенье. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет.