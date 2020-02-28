2020-02-28T11:44:13+03:00
Общество

«Кто самая красивая сотрудница?»: екатеринбурженок приглашают на кастинг конкурса «Мисс офис»

Отбор участниц пройдет 21 марта в ТРК «КомсоМОЛЛ»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба «Мисс Офис»Фото: пресс-служба «Мисс Офис»
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В офисах Екатеринбурга работают сотни красавиц, и сейчас пришло время показать их всему миру. В уральской столице стартует кастинг международного конкурса ««Мисс Офис -2020». Чтобы стать участницей кастинга в Екатеринбурге, необходимо заполнить анкету на официальном сайте (www.missoffice.org/anketa.php) до 9 марта. Участие в кастинге бесплатное! Главный приз – 2 000 000 рублей.

- Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон, огромный призовой фонд. А помимо этого всего – высокопрофессиональный подход организаторов, теплая, дружеская атмосфера, возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, новый опыт и новые друзья в разных городах и странах, – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Принять участие в конкурсе может каждая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Кастинг в Екатеринбурге пройдет 21 марта в ТРК «КомсоМОЛЛ», дублер Сибирского тракта,2, начало в 15:00. Заявки принимаются В этом году по итогам 43 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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