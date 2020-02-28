Больше всего на Урале получают финансисты и страховщики

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:33:32+03:00

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Свердловскстат опубликовал свежие данные по зарплатам жителей Свердловской области за декабрь прошлого года – и оказалось, что она превысила 50 тысяч рублей. По сравнению с этим же периодом 2018 года цифра увеличилась на 7,6%.

- Самые высокие зарплаты за декабрь получили финансисты и страховщики (126,6 тысяч – прирост на 14,5%). Самые низкие – работники гостиниц и сферы общественного питания (25,8 тысяч – прирост на 5,8%), - говорится в отчете, опубликованном Свердловскстатом.

В целом, за прошлый год больше всего зарплаты поднялись у специалистов в сфере информации и связи – до 61,8 тысяч (на 15,4%). А практически никак зарплата не поменялась у ученых – 89,4 тысячи (на 2,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU