На ликвидацию свалки на Уралмаше уйдет несколько лет
Большую нелегальную свалку на окраине Уралмаша в Екатеринбурге ликвидируют в течение нескольких лет. Участок, куда десятилетиями незаконно свозили строительные и промышленные отходы, имеет несколько владельцев. Поэтому для начала нужно передать землю городу.
- Свалка на Уралмаше – это в основном строительные и промышленные отходы. Они вне сферы деятельности региональных операторов. Это исторически сложилось: туда свозили все и вся. И, к сожалению, допустили такое упущение, - рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.
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По его словам, уже есть решение суда о ликвидации свалки, а сейчас как раз решается вопрос о передаче земельного участка в собственность муниципалитета.
- Муниципалитет, получив ее в собственность, будет иметь законное право потратить бюджетные средства на проектирование и рекультивацию, утверждение экспертизы и проведение работ. Но, скажу по опыту, это займет несколько лет, - заключил Егор Свалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU