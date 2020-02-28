2020-02-28T11:14:23+03:00
Общество

Снежные завалы в Екатеринбурге разгребают 176 рабочих

За прошлую ночь на полигоны вывезли больше шести тысяч тонн снега
Мария Трапезникова
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Снежные завалы в Екатеринбурге разгребают 176 рабочихСнежные завалы в Екатеринбурге разгребают 176 рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока за окном погода «отрывается» в последние дни зимы и заваливает область снегопадами, коммунальщики Екатеринбурга продолжают неустанную борьбу со снежными завалами. Так, в ночь с 27 по 28 февраля на городские улицы вышли 263 спецмашины и 113 рабочих. За ночь на полигоны вывезли больше шести тысяч тонн снега.

- Сегодня днем процесс уборки дорог продолжается. Планируется задействовать 379 спецмашин и 176 рабочих, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Расчищать улицы будут до их полной очистки от снега и наледи. Особое внимание уделяются маршрутам общественного транспорта, а также подъездам к больницам, школам и детским садам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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