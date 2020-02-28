Родителей школьников из Екатеринбурга накормили столовской едой

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:57:17+03:00

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Родителям школьников Чкаловского района Екатеринбурга дали продегустировать еду, которую подают их детям в столовых. На встрече присутствовали специалисты Роспотребнадзора Свердловской области, которые ответили на все интересующие родителей вопросы, медики и организаторы питания в школах.

- Родители попробовали блюда из меню школьных столовых, которые были предоставлены различными организаторами школьного питания, работающими на территории района, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

И родители остались довольны едой: мясные, рыбные и куриные котлеты и запеканки сохраняют все свои полезные свойства и являются диетические блюда, оптимальными для детей. С гарнирами к котлетам тоже не было вопросов, как и к напиткам из шиповника и облепихи.

ИСТОЧНИК KP.RU