2020-02-28T10:57:17+03:00
Общество

Родителей школьников из Екатеринбурга накормили столовской едой

Взрослые продегустировали горячие блюда и напитки
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Родителям школьников Чкаловского района Екатеринбурга дали продегустировать еду, которую подают их детям в столовых. На встрече присутствовали специалисты Роспотребнадзора Свердловской области, которые ответили на все интересующие родителей вопросы, медики и организаторы питания в школах.

- Родители попробовали блюда из меню школьных столовых, которые были предоставлены различными организаторами школьного питания, работающими на территории района, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

И родители остались довольны едой: мясные, рыбные и куриные котлеты и запеканки сохраняют все свои полезные свойства и являются диетические блюда, оптимальными для детей. С гарнирами к котлетам тоже не было вопросов, как и к напиткам из шиповника и облепихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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