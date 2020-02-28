Екатеринбуржцам показали праздничные дореволюционные открытки
В главном отделении «Почты России» в Екатеринбурге, открыли выставку редких дореволюционных открыток, посвященных праздникам 8 Марта и 9 Мая. Самые частые сюжеты, которые на них представлены – фольклорные темы, географические, энографические и посвященные быту русской деревни.
- Часто в дореволюционных открытках использовались репродукции русских художников и фотоизображения, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Отдельно на выставке представлены открытки, выпущенные дореволюционным екатеринбургским Издательством В.Л. Метенкова, составляющие серию «На Урале», а также сатирические открытки, в то время запрещенные к обращению.
Среди экземпляров также представленна уникальная серия открыток с женскими именами, которая больше нигде не переиздавалась после Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU