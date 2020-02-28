Екатеринбуржцам показали праздничные дореволюционные открытки

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:31:32+03:00

Их уже можно посмотреть в Главпочтамте

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В главном отделении «Почты России» в Екатеринбурге, открыли выставку редких дореволюционных открыток, посвященных праздникам 8 Марта и 9 Мая. Самые частые сюжеты, которые на них представлены – фольклорные темы, географические, энографические и посвященные быту русской деревни.

- Часто в дореволюционных открытках использовались репродукции русских художников и фотоизображения, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Отдельно на выставке представлены открытки, выпущенные дореволюционным екатеринбургским Издательством В.Л. Метенкова, составляющие серию «На Урале», а также сатирические открытки, в то время запрещенные к обращению.

Среди экземпляров также представленна уникальная серия открыток с женскими именами, которая больше нигде не переиздавалась после Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU