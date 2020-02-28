2020-02-28T10:13:42+03:00
Общество

Свердловские коммунальщики заплатят 95 тысяч за сгоревший телевизор

Из-за скачка напряжения у техники сломался блок питания и материнская плата
Мария Трапезникова
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Свердловские коммунальщики заплатят 90 тысяч за сгоревший телевизорСвердловские коммунальщики заплатят 90 тысяч за сгоревший телевизорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Алексей, житель Серова, что в Свердловской области, в октябре 2018 года остался без телевизора – в его квартире произошел скачок напряжения, отключилось электричество, и у техники сломались блок питания и материнская плата.

- В сервисном центре Алексею сказали, что причиной стало повышенное напряжение в электросети. За диагностику и ремонт он заплатил почти 54 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – После этого мужчина пришел с жалобой в УК.

Там вину признали, но согласились возместить лишь часть ущерба – всего 19,5 тысяч. Тогда Алексей пошел в районный суд и потребовал УК и энергетиков выплатить ему всю сумму, а также штраф, судебные расходы и компенсацию морального вреда.

В суде поставили выплатить Алексею 95,7 тысяч рублей с учетом всех расходов и компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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