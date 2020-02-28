Мужчина получил перелом руки: в Екатеринбурге ищут водителя-лихача, который сбил пешехода и уехал

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:57:13+03:00

ДТП произошло еще два дня назад в районе Академика Бардина

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Вечером 26 февраля, в 17:15, в Екатеринбурге, на улице Академика Бардина, напротив дома 25/2, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 59-летний мужчина. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, и тут на него наехал неизвестный автомобиль.

- В результате удара пешеход обратился в больницу. Медики констатировали ему перелом руки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Со слов мужчины, он вышел из автобуса на остановке «Ясная» и решил перейти дорогу по «зебре». Почти закончив переход, он почувствовал сильный удар с правой стороны, упал на газон, а машина между тем уехала.

Теперь поисками водителя-негодяя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. Всех, кто мог видеть момент ДТП – или у кого сохранилась запись видеорегистратора того момента, просят сообщить по телефону: 8 (912) 298-01-04. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU