Мужчина получил перелом руки: в Екатеринбурге ищут водителя-лихача, который сбил пешехода и уехал
Вечером 26 февраля, в 17:15, в Екатеринбурге, на улице Академика Бардина, напротив дома 25/2, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 59-летний мужчина. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, и тут на него наехал неизвестный автомобиль.
- В результате удара пешеход обратился в больницу. Медики констатировали ему перелом руки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Со слов мужчины, он вышел из автобуса на остановке «Ясная» и решил перейти дорогу по «зебре». Почти закончив переход, он почувствовал сильный удар с правой стороны, упал на газон, а машина между тем уехала.
Теперь поисками водителя-негодяя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. Всех, кто мог видеть момент ДТП – или у кого сохранилась запись видеорегистратора того момента, просят сообщить по телефону: 8 (912) 298-01-04. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU