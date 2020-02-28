2020-02-28T09:54:13+03:00
Общество

Россияне предпочитают отдыхать в аквапарках, боулингах и на массажных кушетках

Пользователи ищут визиты в развлекательные центры или косметологические салоны через поиск по сайту или приложению раз в месяц
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Фото: предоставлено компанией "Биглион"Фото: предоставлено компанией "Биглион"
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Досуг, релакс, активный отдых – на это среднестатистический россиянин готов потратить деньги, если предлагается скидка. Последние исследования «Биглион» показали, что в праздники и последовавшие за ними дни чаще всего скидками пользуются любители поплавать в аквапарке, сходить на массаж или сыграть с друзьями в боулинг. В ожидании весны людям очень хочется активного отдыха.

В среднем, пользователи ищут визиты в развлекательные центры или косметологические салоны через поиск по сайту или приложению раз в месяц. По данным аналитиков «Биглион», после Нового года юзеры сформировали в поисковике компании более полумиллиона уникальных запросов (503 785), что на 2,6% больше, чем за предновогодний период. А вошедшие ТОП-3 самых популярных запросов: аквапарки, боулинг и массаж заняли почти 8% от общего числа запросов.

Так, поиск посещения аквапарков со скидкой запрашивался 19,4 тысячи раз (3,9%), массажа – 11,1 тысячу раз (2,2%), боулинга – 9,2 тысячи (1,8%).

В десятку лидеров среди запросов россиян также вошли категории: сауна – 7,8 тысячи (1,6%), квест – 7,4 тысячи (1,5%), фотосессия – 5,5 тысячи (1,1%), картинг - 4,5 тысячи (0,9%), спа - 4,2 тысячи (0,8%), а также бренды: “Якитория” – 5,1 тысячи (1,1%), Joki Joya – 5 тысяч (1%).

В целом же ТОП-10 собрали 79,3 тысячи запросов (15,7%) от общего количества. И в 10,5% пользователи уточняли поиск для получения наиболее выгодного на их взгляд предложения.

При этом время поиска нужных купонов оказалось достаточно коротким, по сравнению с предыдущими периодами, и заняло от 3 до 8 минут.

Тенденция посвящать время активному отдыху в ожидании весны подтверждается уже несколько лет подряд. Квесты, картинг, парки развлечений (в этом году Joki Joya) стабильно попадают в десятку лидеров по запросам. Вместе с тем, не снижается интерес релакс-услугам: массаж, сауна, спа. И визитам в рестораны (в этом году «Якитория»).

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