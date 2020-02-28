Цветы из Италии, привезенные в Екатеринбурге в преддверии 8 марта, отправили в карантин

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:40:42+03:00

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Сегодня в Екатеринбург самолетом прилетели партии цветов на 8 Марта из Италии, где в настоящее время очень неблагоприятная обстановка из-за коронавируса. Все прилетевшие партии были сразу же отправлены на экспертизу и в карантин. Оказалось, что на них обнаружили опасного жучка – западного цветочного трипса, который сильно вредит цветам и запрещен на территории РФ.

- Проверка всех цветов – стандартная процедура, обработку и досмотр проходят все растения, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Россельхознадзора. – Цветы трясут над бумагой, если с них падают трипсы, их забирают и относят в лабораторию, где смотрят, запрещенный это вид или нет.

Человеку цветочный трипс навредить не может – просто из-за того, что он слишком маленький. Они действительно являются переносчиками вирусных заболеваний, но вирусы страшны только овощам, фруктам и цветам.

- Максимум, что трипсы могут вам сделать – залететь в дыхательные пути или глаз. Это, конечно, доставит определенный дискомфорт, но ничем серьезным не грозит, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU