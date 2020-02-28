2020-02-28T09:01:46+03:00
Общество

«Новость испугала даже родных»: экс-звезда «Уральских пельменей» рассказала, собирается ли она переезжать в США

Актриса поделилась, что планирует все-таки еще съездить за океан
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, вернувшись из своего путешествия в США, рассказала, собирается ли она эмигрировать туда насовсем. Как оказалось, новость, распространяемая в некоторых СМИ, очень испугала родных и друзей актрисы. И, на самом деле, не имеет ничего общего с правдой.

- Слухи о моем отъезде сильно преувеличены. Причем настолько сильно, что я успела вернуться обратно и даже отработать один день на съемках, - поделилась на своей странице в Instagram Михалкова. – Россия – моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц – да. Путешествовать полезно. Но неизменно всегда буду возвращаться обратно.

Напомним, актриса «Уральских пельменей» покинула команду еще в 2018 году. Чуть позже Михалкова нашла другую работу – теперь она вместе с Михаилом Галустяном ведет детский КВН на телеканале СТС.

А пока Юлия путешествовала по США, она пообещала написать целую книгу про свои взаимоотношения с мужчинами. В основном, ссылаясь на опыт работы в мужском коллективе «Уральских пельменей», в котором она проработала порядка 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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