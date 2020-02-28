Владелец памятника-здания в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч за разрисованные стены
Владельца здания «Госстраха», которое находится в центре Екатеринбурга, в переулке Банковский, оштрафовали за то, что он не следил за его внешним видом и не проводил в нем ремонт. К такому решению пришла прокуратура, проведя проверку.
- В здании больше 15 лет не принимаются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, что приводит к причинению вреда объекту культурного наследия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Внешне здание выглядит очень плачевно: его фасад разрисован различными вандальными рисунками, которые трудно назвать стоящим стрит-артом, стены обшарпаны, часть исторических оконных заполнений утрачена.
В 2014 году владельца здания уже просили исправить ситуацию и провести капитальный ремонт, но ничего сделано не было. В итоге, в отношении фирмы-владельца и замдиректора возбудили дела об административном нарушении. Суд решил оштрафовать владельца на 300 тысяч, а замдиректора – на 40 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU