Владелец памятника-здания в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч за разрисованные стены

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:44:12+03:00

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Владельца здания «Госстраха», которое находится в центре Екатеринбурга, в переулке Банковский, оштрафовали за то, что он не следил за его внешним видом и не проводил в нем ремонт. К такому решению пришла прокуратура, проведя проверку.

- В здании больше 15 лет не принимаются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, что приводит к причинению вреда объекту культурного наследия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Внешне здание выглядит очень плачевно: его фасад разрисован различными вандальными рисунками, которые трудно назвать стоящим стрит-артом, стены обшарпаны, часть исторических оконных заполнений утрачена.

В 2014 году владельца здания уже просили исправить ситуацию и провести капитальный ремонт, но ничего сделано не было. В итоге, в отношении фирмы-владельца и замдиректора возбудили дела об административном нарушении. Суд решил оштрафовать владельца на 300 тысяч, а замдиректора – на 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU