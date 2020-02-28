В Екатеринбурге завершили поиски 12-летнего Мусифуллина Аскара
Полиция Екатеринбурге завершила поиски 12-летнего Мусифуллина Аскара, который пропал еще днем 26 февраля. К счастью, подростка нашли живым и здоровым – в одном из подъездов дома по улице Калинина. Он планировал остаться в гостях у своего друга.
- Во время отсутствия мальчика в отношении него и им самим никаких противоправных действий совершено не было, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – С несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу.
А вот отца мальчика привлекли к административной ответственности за позднее сообщение в органы полиции о пропаже сына.
ИСТОЧНИК KP.RU