В Екатеринбурге завершили поиски 12-летнего Мусифуллина Аскара

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:22:53+03:00

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Полиция Екатеринбурге завершила поиски 12-летнего Мусифуллина Аскара, который пропал еще днем 26 февраля. К счастью, подростка нашли живым и здоровым – в одном из подъездов дома по улице Калинина. Он планировал остаться в гостях у своего друга.

- Во время отсутствия мальчика в отношении него и им самим никаких противоправных действий совершено не было, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – С несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу.

А вот отца мальчика привлекли к административной ответственности за позднее сообщение в органы полиции о пропаже сына.

ИСТОЧНИК KP.RU