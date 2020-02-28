2020-02-28T08:15:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге отремонтируют еще восемь дорог за 248 миллионов

Публикуем полный список улиц
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге отремонтируют еще восемь дорог за 248 миллионовВ Екатеринбурге отремонтируют еще восемь дорог за 248 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга подготовили список еще восьми участков дорог, которые нужно будет отремонтировать до осени этого года. Полный список уже опубликован на портале госзакупок. Подрядчику готовы заплатить за работу 248 миллионов рублей.

Согласно документации, он должен будет полностью заменить на дорогах асфальт, установить новые бордюры, отремонтировать тротуары и нанести на новое полотно свежую разметку. Закончить ремонт нужно будет до 25 сентября этого года.

Вот полный список улиц, где пройдут работы:

- улица Краснофлотцев: от переулка Черноморского до улицы Ползунова;

- улица Маршала Жукова;

- улица Восстания: от Ильича до Бакинских Комиссаров;

- переулок Мельковский;

- улица Белякова: от Технической до Уткинской;

- улица Уткинская;

- улица Софьи Перовской;

- улица Опалихинская: от Готвальда до Бебеля.

Не так давно мы, кстати, рассказывали, что в список ремонтируемых в этот весеннее-летний сезон куда длиннее. И писали про еще 11 участков, где планируют провести работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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