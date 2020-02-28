28 Февр. 2020 2020-02-28T07:06:52+03:00

Уральцы застряли в аэропорту Таиланда больше, чем на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотни уральцев застряли в аэропорту Таиланда больше, чем на сутки. Их рейс авиакомпании Royal Flight RL-8554 должен был вылететь с острова Пхукет еще вчера. Но вылет постоянно переносился по непонятной причине.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, в итоге, для свердловчан организовали совместный рейс с RL-8548 этой же авиакомпании – через Новосибирск. Ожидается, что самолет прилетит в Екатеринбург в 18:25 сегодня, 28 февраля.

Фото: онлайн-табло Кольцово

«КП-Екатеринбург» попытался связаться с пресс-службой Royal Flight, но дозвониться пока что не вышло. По «горячей линии» тоже не подняли трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU