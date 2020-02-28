Уральский «Автомобилист» обыграл лидера Востока «всухую»

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:04:01+03:00

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Минувшим вечером прошел последний мачт регулярного чемпионата КХЛ. Уральский «Автомобилист» встретился на льду с лидером Востока – казанским «Ак Барсом». Уже на шестой минуте от начала матча екатеринбуржцы остались в меньшинстве, но Джефф Плэтт воспользовался ошибкой соперника и открыл счет.

- Второй период наша команда начала в большинстве, и Найджел Доус удвоил преимущество, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомоибилст». – На 59-ой минуте окончательный счет установил Ефим Гуркин, также забив в большинстве.

Первые два периода ворота «шоферов» защищал вернувшийся после болезни Якуб Коварж, а на третьем периоде его решил заменить Владимир Галкин. Оба голкипера не пропустили ни одной шайбы. Последний матч в «регулярке» завершился стопроцентной победой «Авто» - 3:0.

Матчи первого раунда плей-офф пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта, а в Новосибирске – 6 и 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU