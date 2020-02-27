Водителя легковушки заблокировало в машине: на ЕКАДе из-за выпавшего из фуры груза произошла серьезная авария

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:51:03+03:00

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На ЕКАДе сегодня вечером из-за выпавшего из фуры груза произошла серьезная авария. Из МАНа при повороте вылетели незакрепленные листы фанеры. Попутный грузовой автомобиль «Freightliner» наехал на них, вылетел на встречную полосу и въехал в «Lada Priora».

Фото: ГИБДД Свердловской области

- По предварительным данным, 45-летний водитель МАНа, стаж вождения 19 лет, совершил маневр правого поворота со стороны УЗПС на ЕКАД. В ходе маневра, из груженого МАНа на проезжую часть вылетел незакрепленный груз - листы фанеры, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

30-летнего водителя «Lada Priora» заблокировало в превратившейся в кучу железа машине. Мужчину пришлось доставать из автомобиля спасателям. После деблокировки из автомобиля его с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение в ЦГБ Березовского.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Госавтоинспекция напоминает водителям грузовых автомобилей, что перед поездкой необходимо проверять исправность всех механизмов креплений груза.

Фото: ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU