В Екатеринбурге пассажирку такси после ДТП увезли в больницу
В Екатеринбурге сегодня днем водитель такси, двигаясь по Вильгельма де Геннина, въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП пострадала пассажирка такси. С черепно-мозговой травмой и рваными ранами лба ее госпитализировали в 24-ую больницу.
Фото: Инцидент Екатеринбург
- В 14:35 водитель автомобиля «Skoda» двигаясь по Вильгельма де Генина со стороны объездной дороги Серафимы Дерябиной в сторону Краснолесья не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль марки «Suzuki», - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
По словам очевидцев, поделившихся увиденным с группой «Инцидент Екатеринбург», водитель такси ехал со скоростью под 80. Девушка - пассажир при этом была не пристегнута и сильно стукнулась головой при столкновении автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU