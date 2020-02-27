В Екатеринбурге пассажирку такси после ДТП увезли в больницу

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:05:16+03:00

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В Екатеринбурге сегодня днем водитель такси, двигаясь по Вильгельма де Геннина, въехал в стоящий автомобиль. В результате ДТП пострадала пассажирка такси. С черепно-мозговой травмой и рваными ранами лба ее госпитализировали в 24-ую больницу.

Фото: Инцидент Екатеринбург

- В 14:35 водитель автомобиля «Skoda» двигаясь по Вильгельма де Генина со стороны объездной дороги Серафимы Дерябиной в сторону Краснолесья не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль марки «Suzuki», - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По словам очевидцев, поделившихся увиденным с группой «Инцидент Екатеринбург», водитель такси ехал со скоростью под 80. Девушка - пассажир при этом была не пристегнута и сильно стукнулась головой при столкновении автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU