2020-02-27T18:44:07+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Свердловской области помогли водителю, застрявшему на заснеженной дороге на пути в Казахстан

Мужчина не смог преодолеть крутой подъем и перегородил дорогу
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД Свердловской области помогли водителю, застрявшему на заснеженной дороге на пути в Казахстан. Грузовой автомобиль с прицепом забуксовал и не смог преодолеть крутой подъем дороги накануне, поздно вечером. Его заметили инспекторы ДПС города Артемовского.

- Около 23 часов автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, заметили грузовой автомобиль, перегородивший одну из улиц города Артемовского. Подъехав ближе, сотрудники полиции увидели, что на заснеженной дороге водитель автомобиля не смог преодолеть крутой подъем, долго буксовал, а потом его стащило вниз и автосцепка между грузовиком и прицепом сложилась, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

По словам госавтоинспекторов, водитель уже не мог самостоятельно справиться - нужна была специальная техника. Пока спецтранспорт дорожной службы ехал на место происшествия, водителю предложили согреться в патрульном автомобиле, так как, по словам госавтоинспекторов, одет он был совсем не для уральской погоды. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что приехал из Казахстана, загрузил пиломатериал, и застрял на дороге уже по пути домой.

С помощью подъехавшей на подмогу спецтехники автомобиль благополучно преодолел подъем и водитель, поблагодарив сотрудников ГИБДД, продолжил путь в Кахахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пассажирку такси после ДТП увезли в больницу
Сотрудники ГИБДД Свердловской области помогли водителю, застрявшему на заснеженной дороге на пути в Казахстан
В Свердловской области осудили водителя бензовоза, по вине которого погибли три человека
В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка, перебегающего дорогу в неположенном месте
В Нижнем Тагиле задержали влюбленную пару, подозреваемую в сбыте наркотиков
В Екатеринбурге полиция ищет 12-летнего мальчика
Банк Уралсиб вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Екатеринбурге беременная скончалась в женской консультации: СКР начал проверку
Игрок уральского «Автомобилиста» попал в топ-10 самых богатых спортсменов по версии Forbes
Защита детей и пенсионеров: свердловский омбудсмен рассказала, какие поправки хотят внести в новую Конституцию
«Что-то не поделили и набросились друг на друга с кулаками»: в Екатеринбурге подрались водители маршруток
В Нижнем Тагиле на школах установят памятные доски об учителях-ветеранах
В Екатеринбург едут исполнители знаменитой песни Felicita
Половина читателей в России отказались от мужских журналов
280 тысяч тонн снега за месяц: коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с сугробами
Штраф или лишение прав: за праздники полицейские поймали больше 900 любителей выезжать на встречку
Свердловские спасатели отлавливают любителей ходить по тонкому льду
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
В Екатеринбурге месяц ищут мужчину с татуировками на спине и животе
«Выдавливал мне глаза»: житель Академического чуть не лишился зрения в драке с незнакомцем, ломившимся к нему в квартиру
«Уральские авиалинии» заплатят 82 тысячи за потерянный чемодан
«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в Екатеринбург
Два трамвая Екатеринбурга пойдут по новому маршруту
В Екатеринбурге вынесли приговор стрелку, устроившему пальбу из автомата в новогоднюю ночь
«Долго не мог вспомнить, что произошло»: уральца, пытавшегося убить соседа, отправили под суд
Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 году
Пытался потушить сам, но не вышло: под Екатеринбургом сгорела иномарка
Отделались синяками: на окраине Екатеринбурга в ДТП пострадали девочки
«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят новую столовую