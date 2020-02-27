27 Февр. 2020 2020-02-27T18:44:07+03:00

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области помогли водителю, застрявшему на заснеженной дороге на пути в Казахстан. Грузовой автомобиль с прицепом забуксовал и не смог преодолеть крутой подъем дороги накануне, поздно вечером. Его заметили инспекторы ДПС города Артемовского.

- Около 23 часов автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, заметили грузовой автомобиль, перегородивший одну из улиц города Артемовского. Подъехав ближе, сотрудники полиции увидели, что на заснеженной дороге водитель автомобиля не смог преодолеть крутой подъем, долго буксовал, а потом его стащило вниз и автосцепка между грузовиком и прицепом сложилась, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

По словам госавтоинспекторов, водитель уже не мог самостоятельно справиться - нужна была специальная техника. Пока спецтранспорт дорожной службы ехал на место происшествия, водителю предложили согреться в патрульном автомобиле, так как, по словам госавтоинспекторов, одет он был совсем не для уральской погоды. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что приехал из Казахстана, загрузил пиломатериал, и застрял на дороге уже по пути домой.

С помощью подъехавшей на подмогу спецтехники автомобиль благополучно преодолел подъем и водитель, поблагодарив сотрудников ГИБДД, продолжил путь в Кахахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU