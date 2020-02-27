27 Февр. 2020 2020-02-27T18:20:11+03:00

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В Свердловской области осудили водителя бензовоза, по вине которого погибли три человека и еще семь получили травмы. Авария произошла шестого июля. Когда Дмитрий Курочкин, находясь за рулем автомобиля «Урал-375» с грузовой цистерной в состоянии опьянения, остановился на дороге в сторону Карпинка, к нему подошли двое туристов с просьбой довести их. Когда они уже вместе ехали по промышленной дороге с Иовской платы в сторону дороги Карпинск –Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель также разрешил им сесть на цистерну.

- Фактически, в нарушение Правил дорожного движения, Курочкин перевозил в кабине автомобиля, не имеющего свидетельство ДОПОГ, пассажиров, а также на площадке между кабиной автомобиля и грузовой цистерной с опасным грузом (дизельным топливом) пассажиров, а сверху грузовой цистерны – еще одного пассажира, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как рассказали в прокуратуре водитель не выбрал скорость, которая позволила бы ему обеспечивать постоянный контроль за движением машины. Также он не учел особенность и состояние транспортного средства, груза, дорожные условия, поэтому на повороте дороги Карпинск - Кытлым» он не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и загорелся.

- В соответствии с заключением пожарно-технической экспертизы, причиной пожара явилось попадание топлива на нагретые детали автомобиля вследствие разгерметизации топливной системы, образовавшегося в результате дорожно-транспортного происшествия, - добавили в прокуратуре Свердловской области.

Сегодня Карпинский городской суд назначил Дмитрию Курочкину наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с подсудимого в пользу государства больше 194 тысяч рублей, потраченные на лечение одного из пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU