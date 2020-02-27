27 Февр. 2020 2020-02-27T17:46:14+03:00

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В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка, перебегающего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло сегодня утром, возле Мира,12. Сотрудникам полиции мама пострадавшего рассказала, что мальчик с другом шел в школу, но на противоположной стороне они увидели друга и решили перебежать дорогу в неположенном месте. При этом ребенок был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по ул. Мира со стороны ул. Ботаническая в сторону ул. Академическая допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчик получил ушибы и ссадины головы. Его осмотрели врачи и отпустили домой. Автомобиль, сбивший школьника, тоже получил повреждения – у машины помят бампер и капот. Сотрудники ГИБДД рассказали, что машиной управлял мужчина 1971 года рождения, стаж вождения которого составляет 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU