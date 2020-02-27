В Нижнем Тагиле задержали влюбленную пару, подозреваемую в сбыте наркотиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:02:06+03:00

Девушку и молодого человека задержали во время прогулки в парке

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В Нижнем Тагиле задержали влюбленную парочку, подозреваемую в сбыте наркотиков. Девушку и молодого человека задержали во время прогулки в парке. Сотрудники полиции заметили влюбленных , патрулируя на территории Ленинского района.

- Полицейские обратили внимание на молодую пару, выбравшую странное место для вечерних прогулок - практически в лесополосе по улице Лебяжинской. Подобные районы пользуются большим вниманием, как правило, у наркозависимых граждан, приходящих сюда в поисках, так называемых закладок, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как рассказали в полиции, заметив сотрудников ППС, молодой человек быстро выбросил на землю сверток, обмотанный синей изолентой, в котором, находилось семь полимерных пакетиков с белым веществом. Сразу после этого 20-летнюю девушку и ее 29-летнего молодого человека задержали.

В дальнейшем при осмотре места задержания в лесополосе сотрудники полиции обнаружили 16 тайников - закладок, которые молодые люди уже успели приготовить для сбыта. Наркотики были также найдены в съемной квартире влюбленной парочки. В общей сложности у молодых людей изъяли более 185 грамм синтетического наркотика.

Статья, по которой будут судить девушку и молодого человека предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU