В Нижнем Тагиле задержали влюбленную пару, подозреваемую в сбыте наркотиков
В Нижнем Тагиле задержали влюбленную парочку, подозреваемую в сбыте наркотиков. Девушку и молодого человека задержали во время прогулки в парке. Сотрудники полиции заметили влюбленных , патрулируя на территории Ленинского района.
- Полицейские обратили внимание на молодую пару, выбравшую странное место для вечерних прогулок - практически в лесополосе по улице Лебяжинской. Подобные районы пользуются большим вниманием, как правило, у наркозависимых граждан, приходящих сюда в поисках, так называемых закладок, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Как рассказали в полиции, заметив сотрудников ППС, молодой человек быстро выбросил на землю сверток, обмотанный синей изолентой, в котором, находилось семь полимерных пакетиков с белым веществом. Сразу после этого 20-летнюю девушку и ее 29-летнего молодого человека задержали.
В дальнейшем при осмотре места задержания в лесополосе сотрудники полиции обнаружили 16 тайников - закладок, которые молодые люди уже успели приготовить для сбыта. Наркотики были также найдены в съемной квартире влюбленной парочки. В общей сложности у молодых людей изъяли более 185 грамм синтетического наркотика.
Статья, по которой будут судить девушку и молодого человека предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU