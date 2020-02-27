В Екатеринбурге полиция ищет 12-летнего мальчика

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:08:53+03:00

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В Екатеринбурге полиция ищет 13-летнего мальчика. Мусифуллин Аскар Рашитович ушел из дома на Народной Воли, 25 вчера днем около 15:30. Сотрудники полиции ищут школьника в местах скопления людей - проверяют торговые центры и общественные места.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Приметы: плотное телосложение, рост 158 см, волосы светло-русые.

На момент ухода был одет в черную толстовку с капюшоном, черные брюки с белыми надписями по бокам, голубые полукеды.

Если вы знаете, где может находиться Аскар Мусифуллин, сообщите в полицию по телефонам (343)356-42-07 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU