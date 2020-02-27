2020-02-27T16:07:06+03:00
Общество

Банк Уралсиб вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году

Итоги года по российскому рынку кредитования МСБ подвело рейтинговое агентство Эксперт РА
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Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
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Банк Уралсиб занял 8-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2019 году. Итоги года по российскому рынку кредитования МСБ подвело рейтинговое агентство Эксперт РА. Всего в 2019 году клиентам из сегмента МСБ Банком Уралсиб было выдано кредитов на сумму 76,8 млрд рублей.

Участие в исследовании приняло более 40 кредитных организаций, на которые, по оценкам агентства, приходится около 70% задолженности субъектов МСБ.

Банк Уралсиб активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов Уралсиба для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. Вот уже 3 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка Уралсиб, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.

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